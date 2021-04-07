В Грузии предъявили обвинения коллегам умершей после вакцины AstraZeneca медсестры

По данным Генпрокуратуры Грузии, два врача и медсестра клиники «Имеди» дали следствию по делу о смерти вакцинированной медсестры ложные сведения. В частности, один из медработников заявил, что якобы находился в комнате, где Бакрадзе после прививки стало плохо и оказал ей необходимую помощь. Остальные это подтвердили, хотя в итоге эта информация была признана ложной.