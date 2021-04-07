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В Грузии предъявили обвинения коллегам умершей после вакцины AstraZeneca медсестры

Ведомости

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения за дачу ложных показаний медработникам клиники «Имеди» в Ахалцихе, сотрудница которой, 27-летняя Мэги Бакрадзе, в конце марта умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры Грузии, два врача и медсестра клиники «Имеди» дали следствию по делу о смерти вакцинированной медсестры ложные сведения. В частности, один из медработников заявил, что якобы находился в комнате, где Бакрадзе после прививки стало плохо и оказал ей необходимую помощь. Остальные это подтвердили, хотя в итоге эта информация была признана ложной.

Бакрадзе умерла от остановки сердца после прививки от коронавируса AstraZeneca. 19 марта. В результате вакцинации у нее развился анафилактический шок, она впала в кому и затем, не приходя в сознание, скончалась. 

Ранее в ВОЗ заявили, что связь между вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозом на данный момент не доказана. Большинство стран, приостановивших вакцинацию препаратом британско-шведской компании, возобновили прививки им, однако сообщения о смертях от тромбоза и осложнениях привившихся продолжают поступать. Европейское агентство лекарственных средств (EMA), в частности, подтвердило связь вакцины и тромбоза.  

Ранее по теме: В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств связи тромбоза и вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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