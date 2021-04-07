В Грузии предъявили обвинения коллегам умершей после вакцины AstraZeneca медсестры
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения за дачу ложных показаний медработникам клиники «Имеди» в Ахалцихе, сотрудница которой, 27-летняя Мэги Бакрадзе, в конце марта умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Генпрокуратуры Грузии, два врача и медсестра клиники «Имеди» дали следствию по делу о смерти вакцинированной медсестры ложные сведения. В частности, один из медработников заявил, что якобы находился в комнате, где Бакрадзе после прививки стало плохо и оказал ей необходимую помощь. Остальные это подтвердили, хотя в итоге эта информация была признана ложной.
Бакрадзе умерла от остановки сердца после прививки от коронавируса AstraZeneca. 19 марта. В результате вакцинации у нее развился анафилактический шок, она впала в кому и затем, не приходя в сознание, скончалась.
Ранее в ВОЗ заявили, что связь между вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозом на данный момент не доказана. Большинство стран, приостановивших вакцинацию препаратом британско-шведской компании, возобновили прививки им, однако сообщения о смертях от тромбоза и осложнениях привившихся продолжают поступать. Европейское агентство лекарственных средств (EMA), в частности, подтвердило связь вакцины и тромбоза.