В России за сутки выявили 9150 новых случаев коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США, где коронавирус подтвержден у 31 млн человек, Бразилия (13,3 млн), Индия (13 млн) и Франция (5 млн). В целом за время пандемии инфекция была обнаружена почти у 134 млн жителей планеты. Из них свыше 2,9 млн человек умерли.