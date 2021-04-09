В России за сутки выявили 9150 новых случаев коронавируса
В течение суток коронавирус обнаружили у 9150 жителей России, следует из статистики оперштаба на 9 апреля. Это максимальный показатель с 1 апреля. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 623 984 человек.
Скончались за 24 часа 402 пациента с коронавирусом, что является самым высоким значением с 31 марта. Общее число умерших достигло 102 247. В то же время за сутки после COVID-19 выздоровели 9662 человека. На данный момент в активной стадии заболевания находятся 273 037 россиян.
Вчера коронавирус обнаружили у 8672 человек. Умерли 365 пациентов с COVID-19, выздоровели 9558.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 2421. Это максимум с 30 января этого года. Умерли 57 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся в столице за все время достигло 1 044 220. Из них 17 139 умерли.
Вторым по числу жителей с выявленным за 24 часа COVID-19 стал Санкт-Петербург — 703 новых случая. В топ-5 вошли также Московская (+594), Нижегородская (+249) и Ростовская области (+242).
По общему количеству зараженных коронавирусом за время пандемии, не считая Москву, лидируют Санкт-Петербург (400 989), Московская (237 471), Нижегородская (109 783) и Свердловская области (83 704). Наименьшие показатели зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО — 1092 и 738 случаев соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США, где коронавирус подтвержден у 31 млн человек, Бразилия (13,3 млн), Индия (13 млн) и Франция (5 млн). В целом за время пандемии инфекция была обнаружена почти у 134 млн жителей планеты. Из них свыше 2,9 млн человек умерли.