По делу о пожаре в Петербурге задержан гендиректор «Невской мануфактуры»
По делу о пожаре в Санкт-Петербурге задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
«Задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения», — говорится в сообщении.
Эти лица задержаны в рамках возбужденного СК уголовного дела после гибели во время тушения пожара сотрудника МЧС. Ведомство не указывает имена задержанных. По данным «СПАРК-Интерфакса», пост гендиректора «Невской мануфактуры» занимает Максим Макеев.
Ранее по факту смерти пожарного было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался накануне, из здания эвакуированы 40 человек, двоих госпитализировали. При ликвидации пожара погиб один из пожарных, двое пострадали, госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, их погрузили в искусственную кому. На месте пожара работала военная авиация, в частности вертолеты Минобороны.
Сейчас горение на территории «Невской мануфактуры» продолжается. По данным МЧС, пламя локализовано на площади 500 кв. м, проводится ликвидация локальных очагов возгорания.