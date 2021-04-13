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По делу о пожаре в Петербурге задержан гендиректор «Невской мануфактуры»

Ведомости

По делу о пожаре в Санкт-Петербурге задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

«Задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения», — говорится в сообщении.

Эти лица задержаны в рамках возбужденного СК уголовного дела после гибели во время тушения пожара сотрудника МЧС. Ведомство не указывает имена задержанных. По данным «СПАРК-Интерфакса», пост гендиректора «Невской мануфактуры» занимает Максим Макеев.

Ранее по факту смерти пожарного было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался накануне, из здания эвакуированы 40 человек, двоих госпитализировали. При ликвидации пожара погиб один из пожарных, двое пострадали, госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, их погрузили в искусственную кому. На месте пожара работала военная авиация, в частности вертолеты Минобороны.

Сейчас горение на территории «Невской мануфактуры» продолжается. По данным МЧС, пламя локализовано на площади 500 кв. м, проводится ликвидация локальных очагов возгорания.

Ранее по теме: Тело погибшего нашли на месте пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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