По делу о пожаре в Петербурге задержан гендиректор «Невской мануфактуры»

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался накануне, из здания эвакуированы 40 человек, двоих госпитализировали. При ликвидации пожара погиб один из пожарных, двое пострадали, госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, их погрузили в искусственную кому. На месте пожара работала военная авиация, в частности вертолеты Минобороны.