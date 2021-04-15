Четверо детей погибли при пожаре в Свердловской области
Четверо детей погибли при пожаре в деревянном доме в деревне Бызова Свердловской области, сообщило главное управление МЧС по региону. Еще четверо смогли спастись сами.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01:45 (23:45 мск). К приезду пожарных одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля, «что говорит о позднем сообщении о пожаре», отметили в министерстве.
Четыре человека, в том числе двое детей сами эвакуировались из горящего дома до приезда пожарных. Они госпитализированы в больницу с ожогами. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 03:01. При проливе и разборке дома сотрудники МЧС нашли тела четверых детей. По информации соседей, под завалами может находиться еще один ребенок, его продолжают искать.
«РИА Новости» позже сообщили, что количество погибших возросло до пяти.
В МЧС рассказали, что семья находилась на учете соцслужбы. Инспекторы МЧС проводили профилактические беседы по пожарной безопасности.