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Четверо детей погибли при пожаре в Свердловской области

Ведомости

Четверо детей погибли при пожаре в деревянном доме в деревне Бызова Свердловской области, сообщило главное управление МЧС по региону. Еще четверо смогли спастись сами.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01:45 (23:45 мск). К приезду пожарных одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля, «что говорит о позднем сообщении о пожаре», отметили в министерстве.

Четыре человека, в том числе двое детей сами эвакуировались из горящего дома до приезда пожарных. Они госпитализированы в больницу с ожогами. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 03:01. При проливе и разборке дома сотрудники МЧС нашли тела четверых детей. По информации соседей, под завалами может находиться еще один ребенок, его продолжают искать.

«РИА Новости» позже сообщили, что количество погибших возросло до пяти.

В МЧС рассказали, что семья находилась на учете соцслужбы. Инспекторы МЧС проводили профилактические беседы по пожарной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных