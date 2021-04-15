Четверо детей погибли при пожаре в Свердловской области

Четыре человека, в том числе двое детей сами эвакуировались из горящего дома до приезда пожарных. Они госпитализированы в больницу с ожогами. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 03:01. При проливе и разборке дома сотрудники МЧС нашли тела четверых детей. По информации соседей, под завалами может находиться еще один ребенок, его продолжают искать.



«РИА Новости» позже сообщили, что количество погибших возросло до пяти.