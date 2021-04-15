В «Роскосмосе» назвали размер зарплат космонавтов после повышения
Зарплата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тыс. руб., опытных космонавтов – около 500 тыс. руб., сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максима Овчинникова.
«Президент [РФ Владимир Путин] объявил о значительном повышении зарплат [космонавтов]. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», — рассказал Овчинников.
По его словам, сейчас зарплаты российских космонавтов вдвое ниже, чем у астронавтов в США и Европе. Астронавты NASA зарабатывают в среднем около $8-9 тыс., в Европейском космическом агентстве — $7-8 тыс.
О решении поднять зарплаты космонавтам Владимир Путин объявил в День космонавтики, 12 апреля. Президент предложил на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже бывал в космосе, и на 70% для тех, кто еще не летал и готовится.