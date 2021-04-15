В «Роскосмосе» назвали размер зарплат космонавтов после повышения

«Президент [РФ Владимир Путин] объявил о значительном повышении зарплат [космонавтов]. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», — рассказал Овчинников.