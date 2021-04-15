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В «Роскосмосе» назвали размер зарплат космонавтов после повышения

Ведомости

Зарплата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тыс. руб., опытных космонавтов – около 500 тыс. руб., сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максима Овчинникова.

«Президент [РФ Владимир Путин] объявил о значительном повышении зарплат [космонавтов]. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», — рассказал Овчинников.

По его словам, сейчас зарплаты российских космонавтов вдвое ниже, чем у астронавтов в США и Европе. Астронавты NASA зарабатывают в среднем около $8-9 тыс., в Европейском космическом агентстве — $7-8 тыс.

О решении поднять зарплаты космонавтам Владимир Путин объявил в День космонавтики, 12 апреля. Президент предложил на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже бывал в космосе, и на 70% для тех, кто еще не летал и готовится.

Ранее по теме: Путин рассказал о решении повысить зарплаты космонавтам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных