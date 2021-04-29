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Число пострадавших на границе с Таджикистаном жителей Киргизии возросло до 45

Ведомости

В ходе конфликта на киргизско-таджикской границе 45 граждан Киргизии получили ранения и травмы, еще один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

«Всего 29 апреля за медицинской помощью обратились 46 человек, один из них впоследствии скончался, еще один был переведен на амбулаторное лечение», — сказала представитель министерства, отметив, что 44 человека доставлены в больницы Баткенской области. Большинство из них получили огнестрельные ранения или «различные травмы».

Ранее сообщалось, что между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш, которое в обеих странах считают своей территорией. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.

Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля.

Ранее по теме: Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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