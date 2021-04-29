Число пострадавших на границе с Таджикистаном жителей Киргизии возросло до 45

«Всего 29 апреля за медицинской помощью обратились 46 человек, один из них впоследствии скончался, еще один был переведен на амбулаторное лечение», — сказала представитель министерства, отметив, что 44 человека доставлены в больницы Баткенской области. Большинство из них получили огнестрельные ранения или «различные травмы».