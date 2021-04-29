Обвиняемый в госизмене ученый Кудрявцев умер в возрасте 77 лет
Ученый, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, умер в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию «Команда 29», адвокаты которой защищали ученого.
«Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Его обвиняли в госизмене, а после, несмотря на большое количество болезней, отправили в СИЗО. Из "Лефортово" он вышел с онкологией, наши адвокаты добились приостановления дела до выздоровления. Однако он скончался», — рассказали в правозащитной организации.
Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 г. Ему инкриминировали передачу секретных сведений бельгийскому научному институту, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. В сентябре 2019 г. ученый был освобожден под подписку о невыезде и помещен на лечение в один из московских онкоцентров, но дело в отношении него не закрыли.
Летом 2019 г. были арестованы еще два сотрудника ЦНИИмаша: Роман Ковалев, признавший вину, в июне 2020 г. был приговорен к семи годам колонии, а Сергея Мещерякова поместили под домашний арест.