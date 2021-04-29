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Обвиняемый в госизмене ученый Кудрявцев умер в возрасте 77 лет

Ведомости

Ученый, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, умер в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию «Команда 29», адвокаты которой защищали ученого.

«Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Его обвиняли в госизмене, а после, несмотря на большое количество болезней, отправили в СИЗО. Из "Лефортово" он вышел с онкологией, наши адвокаты добились приостановления дела до выздоровления. Однако он скончался», — рассказали в правозащитной организации.

Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 г. Ему инкриминировали передачу секретных сведений бельгийскому научному институту, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. В сентябре 2019 г. ученый был освобожден под подписку о невыезде и помещен на лечение в один из московских онкоцентров, но дело в отношении него не закрыли.

Летом 2019 г. были арестованы еще два сотрудника ЦНИИмаша: Роман Ковалев, признавший вину, в июне 2020 г. был приговорен к семи годам колонии, а Сергея Мещерякова поместили под домашний арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных