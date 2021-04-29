Обвиняемый в госизмене ученый Кудрявцев умер в возрасте 77 лет

Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 г. Ему инкриминировали передачу секретных сведений бельгийскому научному институту, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. В сентябре 2019 г. ученый был освобожден под подписку о невыезде и помещен на лечение в один из московских онкоцентров, но дело в отношении него не закрыли.