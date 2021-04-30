Штабы Навального включили в список причастных к терроризму и экстремизму
Росфинмониторинг внес штабы Алексея Навального в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.
В перечне «Штабы Навального» значатся как организация, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, под номером 461.
Накануне руководитель «Штабов Навального» Леонид Волков распустил структуру, так как ее существование, по его словам, подводит структурные подразделения и его сотрудников «под статью об экстремизме». Он отметил, что региональные отделения организации теперь могут вести общественно-политическую работу самостоятельно.
Прокуратура Москвы 16 апреля по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Решением прокурора Москвы от 26 апреля деятельность «Штабов Навального» была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.