Штабы Навального включили в список причастных к терроризму и экстремизму

Накануне руководитель «Штабов Навального» Леонид Волков распустил структуру, так как ее существование, по его словам, подводит структурные подразделения и его сотрудников «под статью об экстремизме». Он отметил, что региональные отделения организации теперь могут вести общественно-политическую работу самостоятельно.