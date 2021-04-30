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Штабы Навального включили в список причастных к терроризму и экстремизму

Ведомости

Росфинмониторинг внес штабы Алексея Навального в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.

В перечне «Штабы Навального» значатся как организация, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, под номером 461.

Накануне руководитель «Штабов Навального» Леонид Волков распустил структуру, так как ее существование, по его словам, подводит структурные подразделения и его сотрудников «под статью об экстремизме». Он отметил, что региональные отделения организации теперь могут вести общественно-политическую работу самостоятельно.

Прокуратура Москвы 16 апреля по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Решением прокурора Москвы от 26 апреля деятельность «Штабов Навального» была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.

Ранее по теме: В ФБК сообщили о новом уголовном деле в отношении Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных