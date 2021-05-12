Германия отменит обязательные тесты привившимся одобренными в ЕС вакцинами

«Федеральный кабинет министров принял новое постановление о въезде, которое впервые вводит единые правила въезда и карантина для всей Германии. Это освобождает тех, кто выздоровел и был вакцинирован, от обязанности тестироваться и быть помещенным в карантин при въезде из зон высокого риска и высокой заболеваемости», — говорится в сообщении. В минздраве подчеркнули, что отныне в карантин не буду помещать прибывающих даже из стран с высоким уровнем заболеваемости, в первую очередь это касается семей с детьми.