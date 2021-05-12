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Германия отменит обязательные тесты привившимся одобренными в ЕС вакцинами

Ведомости

Германия отменит обязательные тесты на коронавирус и карантин тем иностранцам, которые привились одобренными в Евросоюзе вакцинами. Соответствующее постановление приняло немецкое правительство, сообщает пресс-служба минздрава страны.

«Федеральный кабинет министров принял новое постановление о въезде, которое впервые вводит единые правила въезда и карантина для всей Германии. Это освобождает тех, кто выздоровел и был вакцинирован, от обязанности тестироваться и быть помещенным в карантин при въезде из зон высокого риска и высокой заболеваемости», — говорится в сообщении. В минздраве подчеркнули, что отныне в карантин не буду помещать прибывающих даже из стран с высоким уровнем заболеваемости, в первую очередь это касается семей с детьми.

Сейчас привитыми власти Германии считают тех, кто получил одну из одобренных европейским регулятором вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российский «Спутник V» пока не входит в этот список. Регулятор ЕС, Европейское медицинское агентство (EMA), с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Предполагалось, что препарат может получить одобрение EMA в мае, однако этого пока так и не произошло.

Сейчас въезд для акционировавшихся российским препаратом упрощен в двух странах ЕС — в Хорватии и на Кипре.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек. Препарат зарегистрирован для экстренного применения, в том числе в двух странах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: Создатели «Спутника V» опровергли информацию о тупике в переговорах с Берлином о поставках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных