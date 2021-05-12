Вакцину «Спутник лайт» зарегистрировали в Анголе

«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Вакцина была зарегистрирована в России в начале мая. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «Спутник лайт» будет применяться за пределами страны. Срок действия препарата составляет 4-5 месяцев, в то время как «Спутник V» эффективен около двух лет.