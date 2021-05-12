Вакцину «Спутник лайт» зарегистрировали в Анголе
Российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник лайт» зарегистрировали в Анголе, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против коронавируса министерством здравоохранения республики Ангола», — говорится в сообщении.
«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Вакцина была зарегистрирована в России в начале мая. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «Спутник лайт» будет применяться за пределами страны. Срок действия препарата составляет 4-5 месяцев, в то время как «Спутник V» эффективен около двух лет.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова. Массовая вакцинация населения началась в декабре прошлого года.