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Вакцину «Спутник лайт» зарегистрировали в Анголе

Ведомости

Российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник лайт» зарегистрировали в Анголе, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против коронавируса министерством здравоохранения республики Ангола», — говорится в сообщении.

«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Вакцина была зарегистрирована в России в начале мая. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «Спутник лайт» будет применяться за пределами страны. Срок действия препарата составляет 4-5 месяцев, в то время как «Спутник V» эффективен около двух лет.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова. Массовая вакцинация населения началась в декабре прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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