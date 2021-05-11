Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник лайт»

Это уже шестая вакцина против коронавируса, экстренное применение которой разрешено на территории королевства. До этого в Бахрейне были разрешены вакцины компаний Sinopharm, Pfizer и Biontech, AstraZenka, Johnson & Johnson, а также другая российская вакцина «Спутник V».