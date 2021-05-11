Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник лайт»
Власти королевства Бахрейн одобрили экстренное применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт», сообщает Bahrain News Agency.
Как отмечает агентство, решение было принято по результатам анализа данных, полученных от разработчика вакцины — научного центра им. Гамалеи.
Это уже шестая вакцина против коронавируса, экстренное применение которой разрешено на территории королевства. До этого в Бахрейне были разрешены вакцины компаний Sinopharm, Pfizer и Biontech, AstraZenka, Johnson & Johnson, а также другая российская вакцина «Спутник V».
Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», представляющая собой первый компонент «Спутника V», была зарегистрирована в России 6 мая. Эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%, сообщал Российский фонд прямых инвестиций. В РФПИ также отметили, что к 5 мая первую дозу «Спутника V» получили 20 млн людей по всему миру.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Бахрейне с начала пандемии выявлено более 191 тыс. случаев заражения коронавирусом, 691 человек умер после заражения.