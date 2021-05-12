Умер народный артист России Владимир Редькин

Владимир Редькин родился 8 января 1956 г. в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. В 1986 г. был принят в Большой театр, где до 2016 г. был одним из ведущих солистов оперной труппы. В 1990 г. дебютировал в миланском театре Ла Скала. С 2002 г. преподавал вокал в Российской академии музыки имени Гнесиных.