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Умер народный артист России Владимир Редькин

Ведомости

Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра Катерину Новикову.

«Скончался Владимир Николаевич Редькин», — говорится в сообщении.

Владимир Редькин родился 8 января 1956 г. в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. В 1986 г. был принят в Большой театр, где до 2016 г. был одним из ведущих солистов оперной труппы. В 1990 г. дебютировал в миланском театре Ла Скала. С 2002 г. преподавал вокал в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В репертуар артиста в Большом театре вошли около 30 партий, среди которых Фигаро, Евгений Онегин, Риголетто, Макбет. В 2009 г. был удостоен звания народный артист Российской Федерации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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