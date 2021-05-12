Умер народный артист России Владимир Редькин
Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра Катерину Новикову.
«Скончался Владимир Николаевич Редькин», — говорится в сообщении.
Владимир Редькин родился 8 января 1956 г. в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. В 1986 г. был принят в Большой театр, где до 2016 г. был одним из ведущих солистов оперной труппы. В 1990 г. дебютировал в миланском театре Ла Скала. С 2002 г. преподавал вокал в Российской академии музыки имени Гнесиных.
В репертуар артиста в Большом театре вошли около 30 партий, среди которых Фигаро, Евгений Онегин, Риголетто, Макбет. В 2009 г. был удостоен звания народный артист Российской Федерации.