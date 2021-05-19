Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил с 2022 г. ввести в регионе курортный сбор. Об этом он сообщил в ходе послания Калининградской областной думе, говорится на сайте правительства региона.
«Собранные с туристов средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, на обустройство территории для массового отдыха граждан: парков, набережных, скверов, пляжей», — добавил Алиханов. Губернатор поручил министерству по культуре и туризму проработать этот вопрос вместе с экспертами и депутатами и разработать нормативные документы.
Алиханов рассказал, что туризм приносит региону около 2% ВРП, или 9 млрд руб. Доходы области от туризма ежегодно растут на 10%. По мнению губернатора, в 2021 г. в высокий сезон туристы потратят в Калининградской области не менее 4,5 млрд руб. Ожидается, что в этом году регион посетят около 2 млн человек.
Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.
18 ноября прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила руководителю Ростуризма Зарине Догузовой инициировать разработку закона, который позволит всем российским субъектам вводить туристический сбор. По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру.