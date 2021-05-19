Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор

Алиханов рассказал, что туризм приносит региону около 2% ВРП, или 9 млрд руб. Доходы области от туризма ежегодно растут на 10%. По мнению губернатора, в 2021 г. в высокий сезон туристы потратят в Калининградской области не менее 4,5 млрд руб. Ожидается, что в этом году регион посетят около 2 млн человек.