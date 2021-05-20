Иностранным болельщикам разрешили въезд в РФ на Евро-2020 без визы

Система Fan ID была впервые использована на матчах Кубка конфедераций 2017 года, а потом полноценно внедрена во время чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Паспорт болельщика был персонифицированной карточкой. Она позволяла идентифицировать болельщика при приходе на матчи.