Иностранным болельщикам разрешили въезд в РФ на Евро-2020 без визы
Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) без визы, сообщает оргкомитет турнира в Twitter. Для въезда на территорию страны иностранцам потребуется билет на матч, паспорт болельщика (Fan ID) и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
«Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020. Разрешающий въезд документ подписал премьер Михаил Мишустин. Виза не потребуется – нужны только билет на матч и паспорт болельщика, а также отрицательный ПЦР-тест для въезда в страну», — сообщили в оргкомитете.
Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на #EURO2020. Разрешающий въезд документ подписал премьер Михаил Мишустин.— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) May 20, 2021
Виза не потребуется – нужны только билет на матч и паспорт болельщика, а также отрицательный ПЦР-тест для въезда в страну.
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Система Fan ID была впервые использована на матчах Кубка конфедераций 2017 года, а потом полноценно внедрена во время чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Паспорт болельщика был персонифицированной карточкой. Она позволяла идентифицировать болельщика при приходе на матчи.
Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы