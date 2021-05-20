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Иностранным болельщикам разрешили въезд в РФ на Евро-2020 без визы

Ведомости

Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) без визы, сообщает оргкомитет турнира в Twitter. Для въезда на территорию страны иностранцам потребуется билет на матч, паспорт болельщика (Fan ID) и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020. Разрешающий въезд документ подписал премьер Михаил Мишустин. Виза не потребуется – нужны только билет на матч и паспорт болельщика, а также отрицательный ПЦР-тест для въезда в страну», — сообщили в оргкомитете.

Система Fan ID была впервые использована на матчах Кубка конфедераций 2017 года, а потом полноценно внедрена во время чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Паспорт болельщика был персонифицированной карточкой. Она позволяла идентифицировать болельщика при приходе на матчи.

Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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