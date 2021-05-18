В Петербурге планируют ограничить продажу алкоголя во время ЧЕ-2020
В центре Санкт-Петербурга могут запретить продажу алкоголя в стеклянных бутылках на время проведения чемпионата Европы по футболу летом 2021 г. Соответствующий законопроект внес в парламент города губернатор Александр Белов.
В частности, документом предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре, за исключением розничной в заведениях общественного питания на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей Чемпионата и непосредственно в дни их проведения.
«На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у спортивного комплекса «Юбилейный», такой запрет предусматривается ввести на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – с 1 июля по 11 июля 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы заксобрания Санкт-Петербурга.
«Стеклянная тара – травмоопасна. Следовательно, нам необходимо исключить возможность ее появления в местах, где будут собираться десятки тысяч людей. Тем более что это никак не коснется заведений, специально предназначенных для культурного отдыха», — пояснил председатель заксобрания города Вячеслав Макаров.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.