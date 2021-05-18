В Петербурге планируют ограничить продажу алкоголя во время ЧЕ-2020

«На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у спортивного комплекса «Юбилейный», такой запрет предусматривается ввести на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – с 1 июля по 11 июля 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы заксобрания Санкт-Петербурга.