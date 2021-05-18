Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусом, но ситуация не является критичной, заявил губернатор Александр Беглов, слова которого передает «РИА Новости».
«Сейчас начинается потихоньку рост заболеваемости COVID-19 в городе. Но мы держим эту ситуацию, она не настолько критична. Но если он дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор вынужден будет вводить ограничения. Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально», — сказал Беглов в ходе заседания городского правительства.
О возможности усиления ограничений в городе губернатор говорил и 17 мая. Он допустил такой сценарий, если Роспотребнадзор потребует этого из-за роста заболеваемости в городе. На прошлой неделе, по словам Беглова, отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 мая, в Петербурге за сутки выявили 772 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии в городе инфекцию зафиксировали у 428 917 человек, умерли 13 844.
14 мая Беглов сообщил, что 507 555 петербуржцев полностью привились от коронавируса. При этом глава города подчеркнул, что «этого мало», и призвал граждан пройти вакцинацию.