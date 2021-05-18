Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге

«Сейчас начинается потихоньку рост заболеваемости COVID-19 в городе. Но мы держим эту ситуацию, она не настолько критична. Но если он дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор вынужден будет вводить ограничения. Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально», — сказал Беглов в ходе заседания городского правительства.