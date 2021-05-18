Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусом, но ситуация не является критичной, заявил губернатор Александр Беглов, слова которого передает «РИА Новости».

«Сейчас начинается потихоньку рост заболеваемости COVID-19 в городе. Но мы держим эту ситуацию, она не настолько критична. Но если он дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор вынужден будет вводить ограничения. Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально», — сказал Беглов в ходе заседания городского правительства.

О возможности усиления ограничений в городе губернатор говорил и 17 мая. Он допустил такой сценарий, если Роспотребнадзор потребует этого из-за роста заболеваемости в городе. На прошлой неделе, по словам Беглова, отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 мая, в Петербурге за сутки выявили 772 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии в городе инфекцию зафиксировали у 428 917 человек, умерли 13 844.

14 мая Беглов сообщил, что 507 555 петербуржцев полностью привились от коронавируса. При этом глава города подчеркнул, что «этого мало», и призвал граждан пройти вакцинацию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных