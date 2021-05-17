Власти Петербурга допустили ужесточение коронавирусных ограничений

По данным оперативного штаба на 17 мая, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 763 новых случая коронавируса. Вчера таковых было 767, что стало максимальным показателем с 26 марта. В целом за время пандемии в городе вирус подтвердился у 428 145 граждан. Из них 13 801 пациент умер.