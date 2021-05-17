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Власти Петербурга допустили ужесточение коронавирусных ограничений

Ведомости

Администрация Санкт-Петербурга может усилить ограничения в городе, если наблюдаемая в настоящий момент динамика заболеваемости COVID-19 сохранится, заявил в эфире «Радио России» губернатор города Александр Беглов.

«Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал он (цитата по ТАСС).

16 апреля Беглов отменил требование по обязательному ношению перчаток в магазинах, транспорте и прочих местах скопления людей. При этом граждане все еще обязаны носить маски.

По данным оперативного штаба на 17 мая, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 763 новых случая коронавируса. Вчера таковых было 767, что стало максимальным показателем с 26 марта. В целом за время пандемии в городе вирус подтвердился у 428 145 граждан. Из них 13 801 пациент умер.

14 мая Беглов сообщил, что 507 555 петербуржцев полностью привились от коронавируса. При этом глава города подчеркнул, что «этого мало», и призвал граждан пройти вакцинацию.

Ранее по теме: В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток в магазинах и автобусах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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