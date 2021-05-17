Власти Петербурга допустили ужесточение коронавирусных ограничений
Администрация Санкт-Петербурга может усилить ограничения в городе, если наблюдаемая в настоящий момент динамика заболеваемости COVID-19 сохранится, заявил в эфире «Радио России» губернатор города Александр Беглов.
«Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал он (цитата по ТАСС).
16 апреля Беглов отменил требование по обязательному ношению перчаток в магазинах, транспорте и прочих местах скопления людей. При этом граждане все еще обязаны носить маски.
По данным оперативного штаба на 17 мая, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 763 новых случая коронавируса. Вчера таковых было 767, что стало максимальным показателем с 26 марта. В целом за время пандемии в городе вирус подтвердился у 428 145 граждан. Из них 13 801 пациент умер.
14 мая Беглов сообщил, что 507 555 петербуржцев полностью привились от коронавируса. При этом глава города подчеркнул, что «этого мало», и призвал граждан пройти вакцинацию.