Президент Боливии привился «Спутником V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.