Президент Боливии привился «Спутником V»
Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает «РИА Новости».
«Призываем население пойти в центры вакцинации... граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти», — сказал президент на выходе из центра вакцинации. Как отмечает агентство, он получил первую дозу вакцины.
Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V» началась в Боливии 29 января. Еще до прибытия в страну препарата пресс-секретарь боливийского президента Хорхе Рихтер сообщал о намерении Арсе привиться одним из первых. Позднее было решено дождаться очереди по прививочному календарю в соответствии с возрастом.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.