Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты в России
Количество поисковых запросов на приобретение самогонных аппаратов в России за 2020 г. увеличилось на треть по сравнению с 2019 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, подготовленный для президента России Владимира Путина аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
«В 2020 г. в "Яндексе" зафиксировано 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 млн)», – говорится в сообщении. Больше всего их покупкой интересуются жители Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки. Москва и Санкт-Петербург не входят в число лидеров.
В связи с ростом спроса на самогонные аппараты авторы доклада предлагают запретить в России их открытую продажу и ввести жесткое регулирование их реализации, так как качество такой продукции не контролируется, а показатели вредных веществ многократно превышают норму. Эти меры необходимы для борьбы с нелегальным алкогольным рынком. По данным аппарата бизнес-омбудсмена, за 2012-2017 гг. резко – на 30% – снизилось количество магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: с 305 тыс. в 2012 г. до 215 тыс. в 2017 г.
Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. По их данным, из 160 тыс. сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь.