Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты в России

В связи с ростом спроса на самогонные аппараты авторы доклада предлагают запретить в России их открытую продажу и ввести жесткое регулирование их реализации, так как качество такой продукции не контролируется, а показатели вредных веществ многократно превышают норму. Эти меры необходимы для борьбы с нелегальным алкогольным рынком. По данным аппарата бизнес-омбудсмена, за 2012-2017 гг. резко – на 30% – снизилось количество магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: с 305 тыс. в 2012 г. до 215 тыс. в 2017 г.