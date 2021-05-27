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Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты в России

Ведомости

Количество поисковых запросов на приобретение самогонных аппаратов в России за 2020 г. увеличилось на треть по сравнению с 2019 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, подготовленный для президента России Владимира Путина аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«В 2020 г. в "Яндексе" зафиксировано 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 млн)», – говорится в сообщении. Больше всего их покупкой интересуются жители Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки. Москва и Санкт-Петербург не входят в число лидеров.

В связи с ростом спроса на самогонные аппараты авторы доклада предлагают запретить в России их открытую продажу и ввести жесткое регулирование их реализации, так как качество такой продукции не контролируется, а показатели вредных веществ многократно превышают норму. Эти меры необходимы для борьбы с нелегальным алкогольным рынком. По данным аппарата бизнес-омбудсмена, за 2012-2017 гг. резко – на 30% – снизилось количество магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: с 305 тыс. в 2012 г. до 215 тыс. в 2017 г.

Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. По их данным, из 160 тыс. сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь.

Ранее по теме: В России в 2020 году выросли продажи алкоголя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных