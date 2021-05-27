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Людям старше 60 лет может понадобиться третья доза вакцины «Ковивак»

Ведомости

Людям в возрасте 60 лет и более может понадобиться введение третьей дозы вакцины против коронавируса «Ковивак», заявил генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов в ходе конгресса «Оргздрав-2021».

«Надо сказать, что у пожилых людей создастся ситуация, при которой будет необходима третья вакцинация, потому что иммунный ответ не такой активный и не такой выраженный. Но это можно доказывать только в процессе третьей фазы и потом уже вносить соответствующие изменения в инструкции», – сказал Ишмухаметов (цитата по ТАСС).

Центр намерен задействовать в третьей фазе клинических исследований вакцины до 32 тыс. добровольцев, в том числе из групп риска. Препарат будет испытан на людях старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Ранее к выводу о необходимости третьей дозы вакцины для пожилых людей пришел ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Согласно научной статье центра, людям старше 65 лет рекомендуется вводить третью дозу вакцины против коронавируса «Эпиваккорона» для повышения иммунологической эффективности вакцинации.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных