Людям старше 60 лет может понадобиться третья доза вакцины «Ковивак»

«Надо сказать, что у пожилых людей создастся ситуация, при которой будет необходима третья вакцинация, потому что иммунный ответ не такой активный и не такой выраженный. Но это можно доказывать только в процессе третьей фазы и потом уже вносить соответствующие изменения в инструкции», – сказал Ишмухаметов (цитата по ТАСС).