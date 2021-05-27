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Суд отказался арестовать диспетчера по делу о крушении самолета Качиньского

Ведомости

Польский суд по варшавскому району Мокотув отказался удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры республики о временном аресте для одного из трех российских диспетчеров Павла Плюснина, который дежурил в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения в 2010 г. самолета ТУ-154 под Смоленском, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд пришел к выводу, что доказательств, собранных до сих пор в материалах подготовительного производства, недостаточно для признания высокой вероятности совершения подозреваемым Павлом П. предполагаемого действия, характеризуемого возможным умыслом», — сообщили в пресс-службе.

Суд также информировал, что перенес на неопределенный срок заседания по делам Николая Краснокудского и Виктора Рыженко. Уточняется, что все заседания проводятся заочно, без участия фигурантов.

Ранее Генпрокуратура РФ отправила польской стороне запрос по этому делу. По данным СМИ, в деле появились новые сведения. В прокуратуре отметили, что, по данным журналистов, погибший президент разговаривал со своим братом Ярославом Качиньским незадолго до крушения самолета. В ходе разговора «затрагивался один из аспектов осуществления полета», запись разговора включена в материалы польского уголовного дела, добавили в ГП. Там также подчеркнули, что у российской стороны нет сомнений относительно причин крушения самолета. Собранные российскими следователями данные говорят об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку при отсутствии видимости.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа. Польская сторона не согласна с данной версией и обвиняет в произошедшем Россию.

Ранее по теме: Генпрокуратура направила Польше запрос по делу о крушении самолета Качиньского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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