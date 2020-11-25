Генпрокуратура направила Польше запрос по делу о крушении самолета Качиньского
Генпрокуратура отправила польской стороне запрос по делу о крушении в 2010 г. самолета ТУ-154 под Смоленском, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, сообщила пресс-служба ведомства. По данным СМИ, в деле появились новые сведения.
В прокуратуре отметили, что, по данным журналистов, погибший президент разговаривал со своим братом Ярославом Качиньским незадолго до крушения самолета. В ходе разговора «затрагивался один из аспектов осуществления полета», запись разговора включена в материалы польского уголовного дела, добавили в ГП.
«С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что у российской стороны нет сомнений относительно причин крушения самолета. Собранные российскими следователями данные говорят об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку при отсутствии видимости.
Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.
В июле 2020 г. комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.