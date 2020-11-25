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Генпрокуратура направила Польше запрос по делу о крушении самолета Качиньского

Ведомости

Генпрокуратура отправила польской стороне запрос по делу о крушении в 2010 г. самолета ТУ-154 под Смоленском, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, сообщила пресс-служба ведомства. По данным СМИ, в деле появились новые сведения. 

В прокуратуре отметили, что, по данным журналистов, погибший президент разговаривал со своим братом Ярославом Качиньским незадолго до крушения самолета. В ходе разговора «затрагивался один из аспектов осуществления полета», запись разговора включена в материалы польского уголовного дела, добавили в ГП. 

«С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что у российской стороны нет сомнений относительно причин крушения самолета. Собранные российскими следователями данные говорят об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку при отсутствии видимости.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.

В июле 2020 г. комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных