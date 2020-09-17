Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154М
Россия негативно относится к планам Польши арестовать авиадиспетчеров, которые 10 апреля 2010 г. работали на аэродроме «Смоленск-Северный» при крушении самолета польского президента Леха Качиньского, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Относимся к этому решению негативно», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что не знает, получала ли Генпрокуратура или следственные органы какие-либо обращения со стороны Варшавы по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь прокуратуры Польши Ева Бялик сообщила, что ведомство подало в суд Варшавы ходатайство об аресте троих диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный», которые работали 10 апреля 2010 г. во время крушения самолета польского президента Леха Качиньского.
Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.
В июле 2020 г. комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.