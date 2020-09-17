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Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154М

Ведомости

Россия негативно относится к планам Польши арестовать авиадиспетчеров, которые 10 апреля 2010 г. работали на аэродроме «Смоленск-Северный» при крушении самолета польского президента Леха Качиньского, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Относимся к этому решению негативно», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что не знает, получала ли Генпрокуратура или следственные органы какие-либо обращения со стороны Варшавы по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь прокуратуры Польши Ева Бялик сообщила, что ведомство подало в суд Варшавы ходатайство об аресте троих диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный», которые работали 10 апреля 2010 г. во время крушения самолета польского президента Леха Качиньского.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.

В июле 2020 г. комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.

Ранее по теме: Польша планирует арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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