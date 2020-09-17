Польша планирует арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Польская прокуратура подала в районный суд Варшавы ходатайство об аресте трех диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный», которые работали 10 апреля 2010 г. во время крушения самолета президента Польши Леха Качиньского. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, передает Польское радио. Если суд вынесет постановление об аресте диспетчеров, следователи могут принять меры для их задержания, отмечает издание.
«Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного причинения авиакатастрофы, повлекшего гибель многих людей», – сказала Бялик.
В результате перепроверки вещественных доказательств следователи выяснили, что радиолокационная система посадки, которой пользовались смоленские диспетчеры, была неисправна. На мониторах, которые диспетчеры использовали, исчезала точка, обозначающая положение самолета – в результате диспетчеры передавали пилотам ложную информацию о фактическом положении самолета. Несмотря на это диспетчеры давали пилотам команды на спуск и подход к посадке.
Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.
В июле 2020 г. комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.