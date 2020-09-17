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Польша планирует арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров

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Польская прокуратура подала в районный суд Варшавы ходатайство об аресте трех диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный», которые работали 10 апреля 2010 г. во время крушения самолета президента Польши Леха Качиньского. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, передает Польское радио. Если суд вынесет постановление об аресте диспетчеров, следователи могут принять меры для их задержания, отмечает издание.

«Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного причинения авиакатастрофы, повлекшего гибель многих людей», – сказала Бялик.

В результате перепроверки вещественных доказательств следователи выяснили, что радиолокационная система посадки, которой пользовались смоленские диспетчеры, была неисправна. На мониторах, которые диспетчеры использовали, исчезала точка, обозначающая положение самолета – в результате диспетчеры передавали пилотам ложную информацию о фактическом положении самолета. Несмотря на это диспетчеры давали пилотам команды на спуск и подход к посадке.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.

В июле 2020 г. комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.

Ранее по теме: Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных