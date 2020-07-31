Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна. Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии, которую возглавляет бывший министр обороны страны Антони Мачеревич, пишут «РИА Новости».
Таким образом, снова утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку «до таких повреждений не могло дойти только из-за столкновения самолета с землей».
Катастрофа президентского самолета произошла 10 апреля 2010 г. под Смоленском, когда Лех Качиньский летел вместе с правительственной организацией на Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить воздушное судно. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а потом с землей. В результате катастрофы погибли 96 человек.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 г. опубликовал отчет о расследовании. Согласно этому документу причиной авиакатастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а сажать самолет в сложных погодных условиях. Первая польская комиссия, занимавшаяся расследованием под руководством бывшего министра внутренних дел Польши Ежи Миллера, пришла к такому же выводу. В Следственном комитете России выводы о взрыве на борту президентского самолета также считают необоснованными. Нынешние власти Польши не согласны с выводом МАКа. Расследование причин авиакатастрофы было возобновлено.
В Следственном комитете России выводы о взрыве на борту президентского самолета также считают необоснованными. Нынешние власти Польши не согласны с выводом МАКа. Расследование причин авиакатастрофы было возобновлено.