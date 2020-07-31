Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Катастрофа президентского самолета произошла 10 апреля 2010 г. под Смоленском, когда Лех Качиньский летел вместе с правительственной организацией на Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить воздушное судно. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а потом с землей. В результате катастрофы погибли 96 человек.