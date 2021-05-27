Титов опроверг информацию о своем досрочном уходе

«Поясню еще раз. Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту. Назначение уполномоченного четко прописано в законе, вы можете его посмотреть. Это решение президента на основании рекомендаций делового сообщества. Интриги в этом и правда никакой нет», — написал Титов на своей странице.