Титов опроверг информацию о своем досрочном уходе
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов опроверг информацию источников «Ведомостей» о возможном досрочном уходе. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом ранее в ответ на запрос «Ведомостей» представители бизнес-омбудсмена не опровергали данную информацию, а Титов на запрос не ответил.
«Поясню еще раз. Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту. Назначение уполномоченного четко прописано в законе, вы можете его посмотреть. Это решение президента на основании рекомендаций делового сообщества. Интриги в этом и правда никакой нет», — написал Титов на своей странице.
27 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, близкие к бизнес-омбудсмену, в «Деловой России» и администрации президента о том, что Титов может досрочно покинуть свой пост.
Среди возможных кандидатов на пост собеседники «Ведомостей» называли бизнесмена Олега Дерипаску. Через представителя Дерипаска назвал информацию «бредом» и сообщил, что у него «нет таких амбиций». Среди кандидатов также источниками назывались бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, представитель которой отказался от комментариев, и депутат Мосгордумы Елена Николаева. Ее представитель также от комментариев отказался.