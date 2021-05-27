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Титов опроверг информацию о своем досрочном уходе

Ведомости

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов опроверг информацию источников «Ведомостей» о возможном досрочном уходе. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом ранее в ответ на запрос «Ведомостей» представители бизнес-омбудсмена не опровергали данную информацию, а Титов на запрос не ответил.

«Поясню еще раз. Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту. Назначение уполномоченного четко прописано в законе, вы можете его посмотреть. Это решение президента на основании рекомендаций делового сообщества. Интриги в этом и правда никакой нет», — написал Титов на своей странице.

27 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, близкие к бизнес-омбудсмену, в «Деловой России» и администрации президента о том, что Титов может досрочно покинуть свой пост.

Среди возможных кандидатов на пост собеседники «Ведомостей» называли бизнесмена Олега Дерипаску. Через представителя Дерипаска назвал информацию «бредом» и сообщил, что у него «нет таких амбиций». Среди кандидатов также источниками назывались бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, представитель которой отказался от комментариев, и депутат Мосгордумы Елена Николаева. Ее представитель также от комментариев отказался.

Ранее по теме: Титов может досрочно уйти с поста бизнес-омбудсмена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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