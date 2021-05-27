Посол России призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines

«Именно австрийским авиаперевозчиком в русле рекомендаций саммита ЕС принято решение о необходимости изменения полетного маршрута для выполнения рейсов в Москву минуя воздушное пространство Белоруссии. При этом на настоящий момент в силу коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между Россией и Австрией, к сожалению, еще не восстановлено, и полеты осуществляются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определенной частотой и по согласованным маршрутам. Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов», — написал Любинский в Facebook.