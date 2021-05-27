Посол России призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский призвал не политизировать отмену рейса авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. По его словам, новый маршрут в обход Белоруссии не согласован российскими авиационными властями, ситуацию также осложняют ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
«Именно австрийским авиаперевозчиком в русле рекомендаций саммита ЕС принято решение о необходимости изменения полетного маршрута для выполнения рейсов в Москву минуя воздушное пространство Белоруссии. При этом на настоящий момент в силу коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между Россией и Австрией, к сожалению, еще не восстановлено, и полеты осуществляются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определенной частотой и по согласованным маршрутам. Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов», — написал Любинский в Facebook.
Дипломат подчеркнул, что нормализация авиасообщения между Россией и Австрией отвечает интересам обеих сторон, но она должна происходить «в русле профессионального, конструктивного и взаимовыгодного диалога авиационных властей наших стран без какого-либо политического давления».
Кроме того, посол России призвал не прикреплять «политические ярлыки» к инциденту с самолетом Ryanair в Минске, такие, как «авиационное пиратство», до завершения международного расследования.
Ранее сегодня в австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявили, что российская сторона не выдала разрешение на рейс Вена-Москва, который летел в обход воздушного пространства Белоруссии. Позже в МИД Австрии охарактеризовали это решение как «абсолютно непонятное»
26 мая пресс-служба AirFrance также заявила о решении отложить рейс AF1154 (Париж — Москва). Причины, как отметили в пресс-службе перевозчика, связаны «с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию».
До этого несколько авиакомпаний, преимущественно европейских, отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза. Кроме того, несколько европейских стран запретили Белоруссии использовать свое воздушное пространство.
Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки с рейса был снят и задержан бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они арестованы решением белорусского суда.