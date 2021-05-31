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Суд арестовал выстрелившего в мужчину при задержании сотрудника ДПС

Ведомости

Суд арестовал сотрудника ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему юноше во время задержания в Новосибирской области, по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ранее в ведомстве анонсировали обвинение в причинении смерти по неосторожности.

«В отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное «а, б, в» ч. 3 ст. 286  УК РФ (превышение должностных полномочий. — прим. ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Ранее анонсировавшееся СК обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в сегодняшнем пресс-релизе не упоминается.

По версии следствия, вечером 28 мая 2021 года инспектор ДПС сопровождал неназванное лицо в служебный автомобиль для установления его личности. В этот момент ему начал оказывать противодействие 19-летний юноша — знакомый задержанного. «Выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок», — пояснили в СК.

В итоге пуля попала в голову, а 30 мая потерпевший скончался в медучреждении. Сейчас по уголовному делу идут следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий») УК РФ. Однако, как сообщило накануне региональное управление СК, в связи со смертью потерпевшего, «следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого  с ч. 1  ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)». «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», — сообщили тогда в управлении ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных