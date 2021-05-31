Суд арестовал выстрелившего в мужчину при задержании сотрудника ДПС

По версии следствия, вечером 28 мая 2021 года инспектор ДПС сопровождал неназванное лицо в служебный автомобиль для установления его личности. В этот момент ему начал оказывать противодействие 19-летний юноша — знакомый задержанного. «Выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок», — пояснили в СК.