Министр просвещения Кравцов анонсировал появление спортивных клубов в каждой школе

«К 2024 г. мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб», — сказал министр на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. По его словам, в данный момент в спортивных организациях занимается около 2,5 млн детей, а к 2023 г. в программах дополнительного образования появятся еще 680 тыс. мест.