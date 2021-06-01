Министр просвещения Кравцов анонсировал появление спортивных клубов в каждой школе
При каждой российской школе к 2024 г. начнут функционировать спортивные клубы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого передает ТАСС.
«К 2024 г. мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб», — сказал министр на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. По его словам, в данный момент в спортивных организациях занимается около 2,5 млн детей, а к 2023 г. в программах дополнительного образования появятся еще 680 тыс. мест.
«В 2021-2023 гг. в рамках национального проекта "Образование" будет создано 680 тыс. новых мест дополнительного образования во всех субъектах РФ, будут открыты региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», — сказал министр.
В апреле правительство пообещало подключить все российские школы к интернету до конца года, а в конце марта «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих платформ.