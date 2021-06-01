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Министр просвещения Кравцов анонсировал появление спортивных клубов в каждой школе

Ведомости

При каждой российской школе к 2024 г. начнут функционировать спортивные клубы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого передает ТАСС.

«К 2024 г. мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб», — сказал министр на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. По его словам, в данный момент в спортивных организациях занимается около 2,5 млн детей, а к 2023 г. в программах дополнительного образования появятся еще 680 тыс. мест.

«В 2021-2023 гг. в рамках национального проекта "Образование" будет создано 680 тыс. новых мест дополнительного образования во всех субъектах РФ, будут открыты региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», — сказал министр.

В апреле правительство пообещало подключить все российские школы к интернету до конца года, а в конце марта «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих платформ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных