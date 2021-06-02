Ростуризм надеется на открытие Турции для российских туристов к июлю
Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что российские туристы смогут отправиться на курорты Турции в июле. Об этом она заявила в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала Догузова.
Она отметила, что около 1 млн россиян забронировали путевки в Турцию или внесли за них деньги. Общий объем обязательств перед гражданами составляет около 30 млрд руб.
Ранее Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией до 21 июня, сообщал оперштаб. Ограничение было введено 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.