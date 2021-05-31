Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня
Срок действия ограничений на авиасообщение между Россией и Турцией продлен до 21 июня, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — указано в сообщении.
Ограничения на полеты из России в Турцию действуют с 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. По той же причине были приостановлены рейсы в Танзанию.
26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране жесткого локдауна. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. Впоследствии число новых случаев коронавируса в стране пошло на спад, параллельно с этим турецкие власти смягчали ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. За последние сутки в стране выявили чуть меньше 7 тыс. новых случаев заражения. После введения ограничений со стороны оперштаба Турция не раз предлагала возобновить пассажирские авиаперевозки.