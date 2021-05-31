Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране жесткого локдауна. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. Впоследствии число новых случаев коронавируса в стране пошло на спад, параллельно с этим турецкие власти смягчали ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. За последние сутки в стране выявили чуть меньше 7 тыс. новых случаев заражения. После введения ограничений со стороны оперштаба Турция не раз предлагала возобновить пассажирские авиаперевозки.