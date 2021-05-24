Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
Анкара предложила Москве разрешить россиянам посещать турецкие курорты — Анталью, Бодрум, Даламан и Измир, так как заболеваемость там ниже, чем во всей стране в целом, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
«Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе «все включено», — сказал он «РИА Новостям».
По словам министра, в дальнейшем территорию Турции, доступную для россиян, можно будет расширить. Сейчас по такой схеме в страну допускаются немцы, и механизм в Анкаре оценивают как «очень успешный».
Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Пока о продлении меры объявлено не было, но «Аэрофлот» закрыл продажу билетов в республику до конца первого летнего месяца, а S7 отменила перелеты до осени.
Между тем, 26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране до 17 мая национального локдауна. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случаев. В тот же день ограничительные меры были ослаблены. 23 мая суточный прирост зараженных коронавирусом в Турции составил 7839 случаев.