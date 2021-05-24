Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Между тем, 26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране до 17 мая национального локдауна. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случаев. В тот же день ограничительные меры были ослаблены. 23 мая суточный прирост зараженных коронавирусом в Турции составил 7839 случаев.