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Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Ведомости

Анкара предложила Москве разрешить россиянам посещать турецкие курорты — Анталью, Бодрум, Даламан и Измир, так как заболеваемость там ниже, чем во всей стране в целом, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

«Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе «все включено», — сказал он «РИА Новостям».

По словам министра, в дальнейшем территорию Турции, доступную для россиян, можно будет расширить. Сейчас по такой схеме в страну допускаются немцы, и механизм в Анкаре оценивают как «очень успешный».

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Пока о продлении меры объявлено не было, но «Аэрофлот» закрыл продажу билетов в республику до конца первого летнего месяца, а S7 отменила перелеты до осени.

Между тем, 26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране до 17 мая национального локдауна. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случаев. В тот же день ограничительные меры были ослаблены. 23 мая суточный прирост зараженных коронавирусом в Турции составил 7839 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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