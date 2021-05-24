Турция допустила отмену ПЦР-тестов для туристов из России

Турция предложила в рамках постепенного возобновления авиасообщения с Россией открыть для туристов свои курорты, где заболеваемость коронавирусом меньше, чем по всей стране в целом. «Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции», — сказал он.