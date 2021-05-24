Турция допустила отмену ПЦР-тестов для туристов из России
Турция может отменить для россиян необходимость сдавать ПЦР-тесты по прибытии в страну, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
«В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде)» — сказал он агентству «РИА Новости».
Глава ведомства пояснил, что при принятии решения об отмене ПЦР-тестов для туристов из какой-либо страны власти будут ориентироваться на уровень вакцинации там от коронавируса и суточный прирост заболевших. При достижении определенного уровня станет понятно, где «пандемия взята под контроль» и проверка больше не требуется.
По словам министра, Турция также готова бесплатно делать ПЦР-тесты россиянам, покидающим страну. Дело в том, что сейчас по возвращении на родину из-за границы они обязаны сдать тест на коронавирус дважды с интервалом не менее суток.
Турция предложила в рамках постепенного возобновления авиасообщения с Россией открыть для туристов свои курорты, где заболеваемость коронавирусом меньше, чем по всей стране в целом. «Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции», — сказал он.
По словам Эрсой, сейчас Турция работает по такой схеме с Германией. Подобную систему он охарактеризовал как очень успешную. Теперь решение о ее применении стоит перед российскими властями, резюмировал глава ведомства.
26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случаев. В тот же день глава государства анонсировал ослабление действующих мер. В стране открыли магазины и разрешили междугородние поездки на общественном транспорте. 23 мая суточный прирост зараженных коронавирусом составил 7839 случаев.
Незадолго до локдауна в Турции, с 15 апреля, Россия приостановила авиасообщение с этой страной до начала лета в связи с заболеваемостью там COVID-19. Оперштаб опроверг информацию о возможном продлении данной меры до 30 июня, однако «Аэрофлот» закрыл продажу билетов в республику до конца первого летнего месяца, а S7 отменила перелеты до осени.