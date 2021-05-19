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Bloomberg узнал возможный срок возобновления полетов в Турцию из России

Ведомости

Россия может возобновить полеты в Турцию не раньше, чем с середины июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников. По их словам, Анкаре не удалось убедить Москву снять наложенный с 15 апреля запрет на авиасообщение между странами. 

Подобная ситуация негативно сказывается на туристической отрасли Турции, заявили изданию в Анкаре. Ожидается, что перед принятием нового решения относительно возобновления перелетов Россия направит в Турцию новую делегацию, которая оценит меры, принимаемые страной для профилактики коронавируса в аэропортах, отелях и прочих учреждениях.

Несмотря на то что официально ограничение авиасообщения действует до 1 июня, в «Аэрофлоте» «Ведомостям» рассказали о закрытии продажи билетов в Турцию до конца первого летнего месяца, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. В авиакомпании отметили, что в своих действиях зависимы от решений властей. Кроме того, рейсы в Турцию до конца лета отменили в S7. В компании пояснили, что подобное решение связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране.

Тем не менее оперштаб опроверг информацию о продлении приостановки авиасообщения между Россией и Турцией до 30 июня.

Ранее, 26 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случаев. В тот же день глава государства анонсировал ослабление действующих мер. В стране открыли магазины и разрешили междугородние поездки на общественном транспорте.

Ранее по теме: Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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