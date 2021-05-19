Bloomberg узнал возможный срок возобновления полетов в Турцию из России

Несмотря на то что официально ограничение авиасообщения действует до 1 июня, в «Аэрофлоте» «Ведомостям» рассказали о закрытии продажи билетов в Турцию до конца первого летнего месяца, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. В авиакомпании отметили, что в своих действиях зависимы от решений властей. Кроме того, рейсы в Турцию до конца лета отменили в S7. В компании пояснили, что подобное решение связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране.