S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета
Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе перевозчика. В то же время оперштаб пока не сообщал о продлении ограничений на полеты в страну после 1 июня.
«S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 г., поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность», — сообщили в пресс-службе S7. В авиаперевозчике заверили, что будут готовы возобновить продажи, «как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено».
Накануне «Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. Возможные корректировки этого решения в авиакомпании поставили в зависимость от решений оперштаба при правительстве.
Кроме того, СМИ, включая «РИА Новости», РБК и ряд других сообщали со ссылкой на источники, что оперштаб готовится продлить ограничения на полеты в Турцию до конца июня. Позднее в оперштабе не подтвердили этой информации, однако не опровергли возможности реализации такого решения.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.
17 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия направит в Турцию делегацию для оценки возможности возобновления авиасообщения между двумя странами. В тот же день Анкара смягчила условия жесткого карантина для турецких граждан, введенного в апреле из-за резкого роста заболеваемости. В частности, разрешена торговля магазинов и рынков и междугородние поездки, а комендантский час сокращен.