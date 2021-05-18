Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе перевозчика. В то же время оперштаб пока не сообщал о продлении ограничений на полеты в страну после 1 июня.