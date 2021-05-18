Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета

Ведомости

Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе перевозчика. В то же время оперштаб пока не сообщал о продлении ограничений на полеты в страну после 1 июня.

«S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 г., поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность», — сообщили в пресс-службе S7. В авиаперевозчике заверили, что будут готовы возобновить продажи, «как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено».

Накануне «Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. Возможные корректировки этого решения в авиакомпании поставили в зависимость от решений оперштаба при правительстве.

Кроме того, СМИ, включая «РИА Новости», РБК и ряд других сообщали со ссылкой на источники, что оперштаб готовится продлить ограничения на полеты в Турцию до конца июня. Позднее в оперштабе не подтвердили этой информации, однако не опровергли возможности реализации такого решения.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

17 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия направит в Турцию делегацию для оценки возможности возобновления авиасообщения между двумя странами. В тот же день Анкара смягчила условия жесткого карантина для турецких граждан, введенного в апреле из-за резкого роста заболеваемости. В частности, разрешена торговля магазинов и рынков и междугородние поездки, а комендантский час сокращен.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных