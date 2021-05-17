«Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня
«Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. Об этом сообщил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
«Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами»на — заявил Демин.
Он отметил, что как только «появятся другие решения», авиакомпания будет готова пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов.
«Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — отметил Демин.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.
17 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия направит в Турцию делегацию для оценки возможности возобновления авиасообщения между двумя странами.