Россия направит в Турцию экспертов для оценки возможности возобновления туров
Россия направит в Турцию делегацию для оценки возможности восстановления туристического потока между странами, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Там отметили, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.
Турция с 17 мая ослабила ограничения, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Начиная с 17 мая торговые центры и различные магазины работают по будням до 20:00, а продуктовым и рынкам разрешили работу в выходные с 10:00 до 17:00. Гражданам (за исключением пенсионеров и несовершеннолетних) разрешаются междугородние поездки на общественном транспорте.
26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случая. 14 мая Эрдоган анонсировал ослабление мер против коронавируса с июня. Незадолго до анонсирования жесткого карантина Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение из своих международных аэропортов в турецкие и обратно до 1 июня.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.