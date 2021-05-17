Россия направит в Турцию экспертов для оценки возможности возобновления туров

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случая. 14 мая Эрдоган анонсировал ослабление мер против коронавируса с июня. Незадолго до анонсирования жесткого карантина Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение из своих международных аэропортов в турецкие и обратно до 1 июня.