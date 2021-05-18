Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня

Кроме того, накануне в «Аэрофлоте» сообщили «Ведомостям», что компания закрыла продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. В авиакомпании отметили, что в своих действиях зависимы от решений оперштаба по ограничениям авиасообщения.