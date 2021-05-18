Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня
Информация о том, что Россия решила продлить до 30 июня ограничения на полеты в Турцию, срок которых истекает 1 июня, не верна. Об этом сообщили «РИА Новости» в оперштабе.
«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», — сказали в штабе. До этого источники агентства сообщали о наличии такого, пока не обнародованного, решения.
Кроме того, накануне в «Аэрофлоте» сообщили «Ведомостям», что компания закрыла продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. В авиакомпании отметили, что в своих действиях зависимы от решений оперштаба по ограничениям авиасообщения.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.
17 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия направит в Турцию делегацию для оценки возможности возобновления авиасообщения между двумя странами. В тот же день Анкара смягчила условия жесткого карантина для турецких граждан, введенного в апреле из-за резкого роста заболеваемости. В частности, разрешена торговля магазинов и рынков и междугородние поездки, а комендантский час сокращен.