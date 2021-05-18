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Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня

Ведомости

Информация о том, что Россия решила продлить до 30 июня ограничения на полеты в Турцию, срок которых истекает 1 июня, не верна. Об этом сообщили «РИА Новости» в оперштабе.

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», — сказали в штабе. До этого источники агентства сообщали о наличии такого, пока не обнародованного, решения.

Кроме того, накануне в «Аэрофлоте» сообщили «Ведомостям», что компания закрыла продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю. В авиакомпании отметили, что в своих действиях зависимы от решений оперштаба по ограничениям авиасообщения.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

17 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия направит в Турцию делегацию для оценки возможности возобновления авиасообщения между двумя странами. В тот же день Анкара смягчила условия жесткого карантина для турецких граждан, введенного в апреле из-за резкого роста заболеваемости. В частности, разрешена торговля магазинов и рынков и междугородние поездки, а комендантский час сокращен.

Ранее по теме: «Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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