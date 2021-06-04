Минтруд ответил на заявление о лишении части семей детских выплат

«Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено», — говорится в сообщении. В Минтруде добавили, что если при перерасчете пособия окажется, что семья не соответствует новым критериям, родители будут получать выплату до конца периода, на который она назначена.