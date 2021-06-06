«Яндекс» собрал характерные для разных регионов России слова

Для сбора данных эксперты проанализировали статьи и комментарии 6 млн пользователей блог-платформы «Яндекс.Дзен», всего – 11 млрд словоупотреблений, после чего и был составлен список с определениями. В компании обратили внимание на то, что в некоторых регионах «местных» слов не нашлось, однако это может быть связано с темами, на которые пишут пользователи, либо с небольшим числом пользователей.