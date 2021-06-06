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«Яндекс» собрал характерные для разных регионов России слова

Ведомости

«Яндекс» вместе с лингвистами Института русского языка им. Виноградова РАН ко Дню русского языка составили список необычных слов, которые используются лишь в отдельных регионах России, сообщается на сайте компании.

«Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка», — пояснили в «Яндексе».

Для сбора данных эксперты проанализировали статьи и комментарии 6 млн пользователей блог-платформы «Яндекс.Дзен», всего – 11 млрд словоупотреблений, после чего и был составлен список с определениями. В компании обратили внимание на то, что в некоторых регионах «местных» слов не нашлось, однако это может быть связано с темами, на которые пишут пользователи, либо с небольшим числом пользователей.

Так, жители Москвы и Подмосковья используют слова «человейник» (большой многоквартирный дом), «едальня» (заведение общепита) и «обплеваться» (испытать или выразить крайнее недовольство), а Санкт-Петербурга, помимо «парадной» и «поребрика», – еще и «путяга» (училище) «харабрик» (окурок), «дадлон» (водолазка), «больняк» (больничный лист) и др.

В Волгоградской и Оренбургской областях встречается слово «бадик» (трость), в Нижегородской – «благодыр» (спасибо), на Ставрополье – «блукать» (блуждать), в Липецкой – «вмахивать» (трудиться), в Новосибирской – «жутик» (ужас). В Красноярском крае жители используют слово «изнахратить» (испортить), а в Хабаровском — «копытить» (тяжело работать), в Пермском крае можно встретить «мяргать» (мяукать), а в Краснодарском – «срочно-обморочно» (очень срочно).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных