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Авторы памятника Александру III исправили ошибку с орденом

Ведомости

Автор памятника российскому императору Александру III в Гатчине Владимир Бродарский сообщил об исправлении ошибке с орденом.

«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», — написал скульптор в Instagram.

Памятник Александру III торжественно открыли накануне, после церемонии пользователи соцсетей заметили, что на груди российского императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного была шестиконечная звезда.

Бродарский создал монумент по эскизам скульптора Паоло Трубецкого. На церемонии открытия монумента в честь 175-летнего юбилея со дня рождения Александра III присутствовал и президент России Владимир Путин, заметивший, что император «любил и жил Россией, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных