Авторы памятника Александру III исправили ошибку с орденом
Автор памятника российскому императору Александру III в Гатчине Владимир Бродарский сообщил об исправлении ошибке с орденом.
«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», — написал скульптор в Instagram.
Памятник Александру III торжественно открыли накануне, после церемонии пользователи соцсетей заметили, что на груди российского императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного была шестиконечная звезда.
Бродарский создал монумент по эскизам скульптора Паоло Трубецкого. На церемонии открытия монумента в честь 175-летнего юбилея со дня рождения Александра III присутствовал и президент России Владимир Путин, заметивший, что император «любил и жил Россией, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития».