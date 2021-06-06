Авторы памятника Александру III исправили ошибку с орденом

Бродарский создал монумент по эскизам скульптора Паоло Трубецкого. На церемонии открытия монумента в честь 175-летнего юбилея со дня рождения Александра III присутствовал и президент России Владимир Путин, заметивший, что император «любил и жил Россией, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития».