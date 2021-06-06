Заразившийся коронавирусом актер Артем Анчуков умер на 40-м году жизни

Анчуков родился в 1981 г. в Вологде, в 2003 — 2013 гг. он работал в театре «Буфф». Широко известен своими ролями в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Тайна следствия» и др.