Заразившийся коронавирусом актер Артем Анчуков умер на 40-м году жизни
Российский актер Артем Анчуков умер в возрасте 39 лет, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на близких и друзей артиста.
Причиной смерти называется коронавирус. Как отмечает ТАСС, у Анчукова было зафиксировано поражение 87% легких.
Анчуков родился в 1981 г. в Вологде, в 2003 — 2013 гг. он работал в театре «Буфф». Широко известен своими ролями в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Тайна следствия» и др.