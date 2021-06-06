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Кравчук заявил о возможной причастности России к инциденту с Ryanair

Ведомости

Российские спецслужбы могут быть причастны к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

По его мнению, у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет влияния на Грецию, из столицы которой и вылетел самолет.

«Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним следили, когда он уже сел в самолет, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло, там могли быть спецслужбы только российские. Вот там, влияние России, я думаю, было», — рассказал он в эфире телеканала «Дом».

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.

После инцидента Евросоюз официально принял решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве.

Ранее по теме: Путин прокомментировал арест Протасевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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