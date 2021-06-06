Кравчук заявил о возможной причастности России к инциденту с Ryanair

«Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним следили, когда он уже сел в самолет, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло, там могли быть спецслужбы только российские. Вот там, влияние России, я думаю, было», — рассказал он в эфире телеканала «Дом».