Кравчук заявил о возможной причастности России к инциденту с Ryanair
Российские спецслужбы могут быть причастны к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
По его мнению, у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет влияния на Грецию, из столицы которой и вылетел самолет.
«Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним следили, когда он уже сел в самолет, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло, там могли быть спецслужбы только российские. Вот там, влияние России, я думаю, было», — рассказал он в эфире телеканала «Дом».
Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.
После инцидента Евросоюз официально принял решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве.