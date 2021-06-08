При стрельбе возле школы в Волгоградской области пострадали двое подростков
В результате стрельбы из неустановленного оружия возле одной из школ города Волжский Волгоградской области пострадали два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения региона.
Согласно сообщению скорой, звонок поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский. «Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие госпитализированы: один из них ранен в ногу, другой – в предплечье. Состояние подростков не вызывает опасений у медиков. Полиция ищет стрелявшего. Выстрелы, предположительно, производились из пневматического оружия.