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При стрельбе возле школы в Волгоградской области пострадали двое подростков

Ведомости

В результате стрельбы из неустановленного оружия возле одной из школ города Волжский Волгоградской области пострадали два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Согласно сообщению скорой, звонок поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский. «Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы: один из них ранен в ногу, другой – в предплечье. Состояние подростков не вызывает опасений у медиков. Полиция ищет стрелявшего. Выстрелы, предположительно, производились из пневматического оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных