При стрельбе возле школы в Волгоградской области пострадали двое подростков

Согласно сообщению скорой, звонок поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский. «Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», — сказал собеседник агентства.