Число обучающихся во вторую смену школьников выросло в 1,3 раза с 2018 года
Количество школьников, которые обучаются во вторую смену, выросло с 1,9 млн в 2018 г. до 2,5 млн в 2020 г., следует из доклада правительства о реализации государственной политики в сфере образования. Документ опубликован на сайте правительства.
«Актуальной продолжает оставаться проблема обучения в школах в две и три смены. В 2020/21 учебном году численность обучающихся в одну смену составила около 13,9 млн человек, во вторую смену — 2,5 млн человек, 18,1 тыс. детей учатся в третью смену», — говорится в документе.
В докладе также приводятся данные о том, что система образования охватывает более 30,5 млн детей и подростков. Это число включает в себя 7,4 млн дошкольников всех возрастных категорий: от 3 до 7 лет — 6,4 млн человек, от 2 месяцев до 3 лет — 1 млн человек. Кроме того, в системе учатся 16,9 млн школьников, 3,3 млн студентов в системе среднего профессионального образования и 4 млн студентов в системе высшего образования, в том числе по очной форме обучения — 2,4 млн человек.
В докладе также говорится, что сегодня сохраняется тенденция роста количества обучающихся в общеобразовательных организациях. В 2020 году их число выросло на 328,1 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.