Число обучающихся во вторую смену школьников выросло в 1,3 раза с 2018 года

В докладе также приводятся данные о том, что система образования охватывает более 30,5 млн детей и подростков. Это число включает в себя 7,4 млн дошкольников всех возрастных категорий: от 3 до 7 лет — 6,4 млн человек, от 2 месяцев до 3 лет — 1 млн человек. Кроме того, в системе учатся 16,9 млн школьников, 3,3 млн студентов в системе среднего профессионального образования и 4 млн студентов в системе высшего образования, в том числе по очной форме обучения — 2,4 млн человек.