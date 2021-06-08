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Число обучающихся во вторую смену школьников выросло в 1,3 раза с 2018 года

Ведомости

Количество школьников, которые обучаются во вторую смену, выросло с 1,9 млн в 2018 г. до 2,5 млн в 2020 г., следует из доклада правительства о реализации государственной политики в сфере образования. Документ опубликован на сайте правительства.

«Актуальной продолжает оставаться проблема обучения в школах в две и три смены. В 2020/21 учебном году численность обучающихся в одну смену составила около 13,9 млн человек, во вторую смену — 2,5 млн человек, 18,1 тыс. детей учатся в третью смену», — говорится в документе.

В докладе также приводятся данные о том, что система образования охватывает более 30,5 млн детей и подростков. Это число включает в себя 7,4 млн дошкольников всех возрастных категорий: от 3 до 7 лет — 6,4 млн человек, от 2 месяцев до 3 лет — 1 млн человек. Кроме того, в системе учатся 16,9 млн школьников, 3,3 млн студентов в системе среднего профессионального образования и 4 млн студентов в системе высшего образования, в том числе по очной форме обучения — 2,4 млн человек.

В докладе также говорится, что сегодня сохраняется тенденция роста количества обучающихся в общеобразовательных организациях. В 2020 году их число выросло на 328,1 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных