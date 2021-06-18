Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу Инвестбанка Корищенко
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца по обвинению в крупной растрате заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, бывшего зампреда ЦБ и экс-председателя правления Инвестбанка Константина Корищенко
«Постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 18 июня 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко К.Н. на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 16 августа 2021 года», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Позже сегодня суд арестовал и задержанного вместе с Корищенко бизнесмена Максима Пальчуна, также на два месяца — до 16 августа.
По данным источника ТАСС, Корищенко и Пальчуну предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Они, по словам собеседника агентства, являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка. Максимальное наказание за подобное преступление — до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб.
Корищенко — российский финансист. В 2002-2008 гг. он занимал должность заместителя председателя ЦБ. Сейчас он заведует кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС. Кроме того, в 2012 г. Корищенко был назначен председателем правления Инвестбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию в конце 2013 г.
Это решение было связано с неисполнением банком законов, нормативных актов ЦБ, а также с существенной недостоверностью отчетности. Обязательства Инвестбанка перед вкладчиками на момент отзыва лицензии составляли 30,6 млрд руб., 29,4 млрд руб. из которых перед гражданами. Банк занимал 80-е место среди российских банков по активам. В марте 2014 г. суд признал банк банкротом.
Сейчас Корищенко как бывший член совета директоров Инвестбанка вместе с еще почти двумя десятками совладельцев и экс-руководителей привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка: в 2017 г. АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд руб.