Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу Инвестбанка Корищенко

По данным источника ТАСС, Корищенко и Пальчуну предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Они, по словам собеседника агентства, являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка. Максимальное наказание за подобное преступление — до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб.