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Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу Инвестбанка Корищенко

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца по обвинению в крупной растрате заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, бывшего зампреда ЦБ и экс-председателя правления Инвестбанка Константина Корищенко 

«Постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 18 июня 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко К.Н. на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 16 августа 2021 года», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Позже сегодня суд арестовал и задержанного вместе с Корищенко бизнесмена Максима Пальчуна, также на два месяца — до 16 августа.

По данным источника ТАСС, Корищенко и Пальчуну предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Они, по словам собеседника агентства, являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка. Максимальное наказание за подобное преступление — до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб.

Корищенко — российский финансист. В 2002-2008 гг. он занимал должность заместителя председателя ЦБ. Сейчас он заведует кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС. Кроме того, в 2012 г. Корищенко был назначен председателем правления Инвестбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию в конце 2013 г.

Это решение было связано с неисполнением банком законов, нормативных актов ЦБ, а также с существенной недостоверностью отчетности. Обязательства Инвестбанка перед вкладчиками на момент отзыва лицензии составляли 30,6 млрд руб., 29,4 млрд руб. из которых перед гражданами. Банк занимал 80-е место среди российских банков по активам. В марте 2014 г. суд признал банк банкротом.

Сейчас Корищенко как бывший член совета директоров Инвестбанка вместе с еще почти двумя десятками совладельцев и экс-руководителей привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка: в 2017 г. АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд руб.

Ранее по теме: В Москве задержали экс-главу Инвестбанка по подозрению в крупной растрате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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