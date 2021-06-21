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Генпрокуратура признала нежелательной организацией американский «Бард-колледж»

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американскую НПО «Бард-колледж» — основателя и партнера факультета свободных искусств и наук СПбГУ, деканом которого является глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), США», — говорится в сообщении. Основанием для присвоения такого статуса называется то, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В ближайшее время Минюст включит «Бард-колледж» в соответствующий реестр.

Bard College — американский частный гуманитарный университет. Он сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом с 1997 г., а в 2011 г. стал сооснователем факультета свободных искусств и наук.

В мае российская Генпрокуратура признала нежелательными организациями немецкие Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», НРО). Деятельность этих организаций, как отметили в надзорном ведомстве, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Ранее по теме: В России признали нежелательными три немецкие неправительственные организации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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