Генпрокуратура признала нежелательной организацией американский «Бард-колледж»
Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американскую НПО «Бард-колледж» — основателя и партнера факультета свободных искусств и наук СПбГУ, деканом которого является глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), США», — говорится в сообщении. Основанием для присвоения такого статуса называется то, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
В ближайшее время Минюст включит «Бард-колледж» в соответствующий реестр.
Bard College — американский частный гуманитарный университет. Он сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом с 1997 г., а в 2011 г. стал сооснователем факультета свободных искусств и наук.
В мае российская Генпрокуратура признала нежелательными организациями немецкие Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», НРО). Деятельность этих организаций, как отметили в надзорном ведомстве, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».