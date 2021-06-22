УЕФА сообщила о праве Петербурга решать вопрос по оставшимся матчам Евро-2020
Российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу-2020, которые должны состояться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти», — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос агентства о возможном переносе матчей из Санкт-Петербурга в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
В северной столице должно пройти еще два матча Евро-2020. 23 июня состоится матч между сборными Швеции и Польши, 2 июля пройдет матч четвертьфинала чемпионата.
За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 1 065 случаев заражения коронавирусом, за это же время после заражения коронавирусом умерли 82 человека.
С 17 июня в Петербурге временно запрещена работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах и кафе, обслуживание посетителей в заведениях общепита с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос). В городских ТЦ также запретили работу детских комнат объектов развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров), и торговлю на «островках». Соответствующее поставление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Заполняемость кинотеатров, согласно постановлению, должна быть снижена с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек. Введен запрет и на проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». С 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.