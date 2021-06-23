S7 подтвердила задержание сотрудников летного директората

Ранее о задержании летного директора S7 Мансура Бадракова сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. Его задержали в Подмосковье сотрудники ФСБ «с поличным при продаже должности пилота на новейший лайнер Airbus A320neo», сообщил источник.