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S7 подтвердила задержание сотрудников летного директората

Ведомости

Правоохранительные органы задержали двоих сотрудников летного директората крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines, сообщила «Ведомостям» пресс-служба перевозчика.

«В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе. Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию», — говорится в сообщении.

Ранее о задержании летного директора S7 Мансура Бадракова сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. Его задержали в Подмосковье сотрудники ФСБ «с поличным при продаже должности пилота на новейший лайнер Airbus A320neo», сообщил источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных