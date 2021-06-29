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Российским вузам рекомендовали провести выпускные вечера онлайн

Ведомости

Министр образования и науки Валерий Фальков рекомендовал российским вузам провести выпускные в режиме онлайн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — сказал глава Минобрнауки.

Как напомнил Фальков, 10 июля ведомство проведет Всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться в популярных социальных сетях и на федеральном канале.

22 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил необходимость студентам пройти вакцинацию от коронавируса перед началом учебного года. При этом совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Фальков использование такой меры назвал вопросом, «имеющим право на существование», но призвал обеспечить смешанный формат обучения.

Ранее по теме: Минобрнауки разрешило вузам заселять в общежития только привитых студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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