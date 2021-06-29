Российским вузам рекомендовали провести выпускные вечера онлайн
Министр образования и науки Валерий Фальков рекомендовал российским вузам провести выпускные в режиме онлайн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — сказал глава Минобрнауки.
Как напомнил Фальков, 10 июля ведомство проведет Всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться в популярных социальных сетях и на федеральном канале.
22 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил необходимость студентам пройти вакцинацию от коронавируса перед началом учебного года. При этом совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Фальков использование такой меры назвал вопросом, «имеющим право на существование», но призвал обеспечить смешанный формат обучения.