Российским вузам рекомендовали провести выпускные вечера онлайн

22 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил необходимость студентам пройти вакцинацию от коронавируса перед началом учебного года. При этом совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил с 1 сентября пускать на пары студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Фальков использование такой меры назвал вопросом, «имеющим право на существование», но призвал обеспечить смешанный формат обучения.